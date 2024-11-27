Дело об обжаловании национализации "Приватбанка" не решено, вопрос открыт, - адвокат

Кассационный хозяйственный суд в составе Верховного Суда 26.11.2024 закрыл производство по делу по иску Игоря Коломойского к АО КБ "Приватбанк" о признании недействительным договора купли-продажи акций банка за 1 гривну, заключенного по воле реальных акционеров банка. Однако дело об обжаловании национализации "Приватбанка" не решено.

"Несмотря на победные реляции ответчиков, вынуждены констатировать, что, к сожалению, данное дело не было рассмотрено по существу, а производство по нему было закрыто только и исключительно на основании неконституционного, по нашему мнению, закона, принятого после обращения с иском по данному делу .Этот закон вопреки Конституции Украины запрещает обращаться в суд с исками об обжаловании подобного рода договоров и распространяет действие своих положений на отношения и судебные процессы, которые начались до вступления в силу, то есть имеет обратное действие во времени", - отметил он.

Кроме того, сторона Игоря Коломойского считает непропорциональной и несправедливой не только саму национализацию функционирующего банка за 1 гривну, но и прямой законодательный запрет на оценку судами законности такой национализации.

"Поэтому сторона Игоря Коломойского будет использовать весь законодательный инструментарий для доказывания своей позиции, включая обращение в Конституционный Суд Украины и Европейский суд по правам человека", - добавил он.