Уряд розподілив багатомільярдний прибуток ПриватБанку: на що підуть кошти

Кабінет міністрів затвердив річний звіт АТ КБ "ПриватБанк" за 2021 рік. На виплату дивідендів до держбюджету буде спрямовано 80% прибутку банку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на постанову уряду від 07 вересня 2022 р. № 790-р.

Уряд затвердив такий розподіл чистого прибутку Банку за 2021 рік та розмір річних дивідендів, що спрямовуються: 80% чистого прибутку в розмірі 28,040 млрд гривень - на виплату дивідендів до державного бюджету;

5% чистого прибутку в розмірі 1,753 млрд гривень - до резервного фонду;

15% чистого прибутку в розмірі 5,258 млрд гривень - на покриття накопичених збитків минулих років.