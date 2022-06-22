ПриватБанк запустив новий сервіс: як він працює
ПриватБанк запустив для підприємців новий сервіс "Каса". Він дозволяє підключити та використовувати POS-термінали банку як програмний реєстратор розрахункових операцій (ПРРО).
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу банку.
Як зазначили в прес-службі, "Каса" - комплексне рішення, яке поєднує в собі онлайн-кабінет і додаток для POS-термінала.
Додаток "Каса" від ПриватБанку, що вбудований у POS-термінал, виконує функцію касового апарата - продаж товарів, оформлення інкасації, внесення до каси готівки для розміну та інше.
"Онлайн-кабінет сервісу "Каса" дає можливість онлайн реєструвати торгові точки, касирів та каси, не відвідуючи податкову службу. Крім того, користувачі сервісу зможуть стежити за продажами, вносити товари й послуги у довідник, фіскалізувати фінансові операції", - йдеться в повідомленні.
Вартість сервісу "Каса" врахована до тарифу з еквайрингу. Для підключення до сервісу необхідно бути клієнтом ПриватБанку та згідно з інструкцією зареєструватися в особистому кабінеті. Після реєстрації банк установить POS-термінал із додатком "Каса", пояснили в прес-службі.
Нагадаємо, у травні 2022 в порівнянні з квітнем українці стали більше купувати товарів та послуг, оплачуючи їх банківськими картками. Згідно зі статистикою мережі POS-терміналів ПриватБанку, кількість оплат покупок у травні зросла на 21% (зі 146 млн транзакцій у квітні до 177 млн у травні).
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