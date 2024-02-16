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Приват24 ночью прекратит работу из-за регламентных работ

Пятница 16 февраля 2024 18:30
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Приват24 ночью прекратит работу из-за регламентных работ Иллюстративное фото: Приват24 ночью прекратит работу из-за регламентных работ (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

В ночь на субботу, 17 февраля, государственный ПриватБанк будет проводить регламентные работы в "Приват24". Сервисы будут на паузе до 5 утра.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу банка.

Как пояснили в банке, плановые работы необходимы для того, чтобы увеличить возможности и безопасность операций с картами.

"Поэтому в ночь на 17 февраля с 00:05 и до 04:05 утра, временно будут приостановлены операции с карточками", - сказано в сообщении.

Пауза будет продолжаться и в работе банкоматов, терминалов самообслуживания и POS-терминалов банка.

"Обычно регламентные работы проходят в ночное время, когда большинство клиентов не проводят операции. Но если в период проведения работ вы планируете оплаты картами, советуем сделать это заранее, или отложить на несколько часов", - отметили в банке.

Напомним, мы сообщали, что в мобильном приложении "Приват24" появился новый сервис, который поможет гражданам, столкнувшимся с попытками мошенничества, срочно информировать банк о таких случаях и быстро получить помощь или консультацию.

Кроме того, с июня новую пластиковую карту ПриватБанка можно заказать у "Приват24" и получить "Новой почтой".

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