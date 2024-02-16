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Приват24 вночі припинить роботу через регламентні роботи

П'ятниця 16 лютого 2024 18:30
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Приват24 вночі припинить роботу через регламентні роботи Ілюстративне фото: Приват24 вночі припинить роботу через регламентні роботи (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

В ніч на суботу, 17 лютого, державний ПриватБанк буде проводити регламентні роботи у "Приват24". Сервіси будуть на паузі до 5 ранку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу банку.

Як пояснили у банку, планові роботи необхідні для того, щоб збільшити можливості та безпеку операцій з картками.

"Тож у ніч на 17 лютого з 00:05 і до 04:05 години ранку, тимчасово будуть призупинені операції з картками", - сказано у повідомленні.

Пауза триватиме і у роботі банкоматів, терміналів самообслуговування та POS-терміналів банку.

"Зазвичай регламентні роботи відбуваються у нічний час, коли більшість клієнтів не проводять операцій. Але якщо у період проведення робіт ви плануєте оплати картками, радимо зробити це заздалегідь, чи відкласти на кілька годин", - зауважили у банку.

Нагадаємо, ми повідомляли, що у мобільному додатку "Приват24" з'явився новий сервіс, який допоможе громадянам, що стикнулися зі спробами шахрайства, терміново інформувати банк про такі випадки та швидко отримати допомогу чи консультацію.

Крім того, з червня нову пластикову картку ПриватБанку можна замовити у "Приват24" та отримати "Новою поштою".

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ПриватБанк приват 24
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