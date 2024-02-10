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Приват24 ночью прекратит работу из-за регламентных работ

Украина, Суббота 10 февраля 2024 16:35
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Приват24 ночью прекратит работу из-за регламентных работ Фото: "Приват24" (GettyImages)
Автор: Карина Левицкая

В ночь на 11 февраля государственный ПриватБанк проводит регламентные работы в "Приват24". Сервисы будут на паузе до 5 утра.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу банка.

В госбанке объяснили, что для безопасной и качественной работы своих цифровых сервисов, проводят регламентные работы в "Приват24".

"Конечно, мы бы очень хотели повышать качество наших сервисов одним нажатием пальца, но этот процесс требует немного больше времени. Поэтому с 01:00 до 05:00 приложение и web-версия "Приват24" будут временно недоступны", - сообщили в компании.

В финучреждении объяснили, что обычно регламентные работы в банке проводятся в ночное время, когда большинство клиентов не проводят операций. Клиенту посоветовали сделать все операции заранее, или отложить на несколько часов.

Напомним, мы сообщали, что в мобильном приложении "Приват24" появился новый сервис, который поможет гражданам, столкнувшимся с попытками мошенничества, срочно информировать банк о таких случаях и быстро получить помощь или консультацию.

Кроме того, с июня новую пластиковую карту ПриватБанка можно заказать у "Приват24" и получить "Новой почтой".

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