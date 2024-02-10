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Приват24 вночі припинить роботу через регламентні роботи

Україна, Субота 10 лютого 2024 16:35
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Приват24 вночі припинить роботу через регламентні роботи Фто: "Приват24" (GettyImages)
Автор: Каріна Левицька

В ніч на 11 лютого державний ПриватБанк проводить регламентні роботи у "Приват24". Сервіси будуть на паузі до 5 ранку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу банку.

У держбанку пояснили, що для безпечної та якісної роботи своїх цифрових сервісів, проводять регламентні роботи в "Приват24".

"Звичайно, ми б дуже хотіли підвищувати якість наших сервісів одним натиском пальця, але цей процес потребує трохи більше часу. Тож з 01:00 до 05:00 додаток та web-версія "Приват24" будуть тимчасово недоступні", - повідомили в компанії.

У фінустанові пояснили, що зазвичай регламентні роботи в банку проводяться у нічний час, коли більшість клієнтів не проводять операцій. Клієнта порадили зробити усі операції заздалегідь, чи відкласти на декілька годин.

Нагадаємо, ми повідомляли, що у мобільному додатку "Приват24" з'явився новий сервіс, який допоможе громадянам, що стикнулися зі спробами шахрайства, терміново інформувати банк про такі випадки та швидко отримати допомогу чи консультацію.

Крім того, з червня нову пластикову картку ПриватБанку можна замовити у "Приват24" та отримати "Новою поштою".

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