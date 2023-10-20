RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Приват24 не будет работать сегодня ночью

Фото: Приват24 не будет работать сегодня ночью (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

В ночь на 21 октября ПриватБанк будет проводить плановые регламентные работы процессингового центра. В связи с этим будут недоступны операции с картами и платежи в Приват24.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу банка.

"Во время проведения работ в субботу 21 октября с 00:00 до 5:00 утра временно будут недоступны операции с картами, платежи в Приват24, также "тайм-аут" продлится в работе банкоматов, терминалов самообслуживания и POS-терминалов банка", - говорится в сообщении. 

При этом отмечается, что обычно ПриватБанк проводит работы ночью, когда большинство клиентов отдыхают.

"Впрочем, если вы должны осуществить важные покупки и переводы в позднее время, учтите время проведения работ", - предупредили в банке.

Карты ПриватБанка

Напомним, на государственный ПриватБанк приходится более половины активных банковских карт в Украине - 26,6 млн.

Кроме того, ПриватБанк является лидером по количеству банкоматов и комплексов самообслуживания - 17,1 тысячи из 28,6 тысячи по всей Украине.

С июня новую пластиковую карту ПриватБанка можно заказать у Приват24 и получить "Новой почтой".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
приват 24ПриватБанк