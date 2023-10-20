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Приват24 не будет работать сегодня ночью

Пятница 20 октября 2023 20:09
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Приват24 не будет работать сегодня ночью Фото: Приват24 не будет работать сегодня ночью (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

В ночь на 21 октября ПриватБанк будет проводить плановые регламентные работы процессингового центра. В связи с этим будут недоступны операции с картами и платежи в Приват24.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу банка.

"Во время проведения работ в субботу 21 октября с 00:00 до 5:00 утра временно будут недоступны операции с картами, платежи в Приват24, также "тайм-аут" продлится в работе банкоматов, терминалов самообслуживания и POS-терминалов банка", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что обычно ПриватБанк проводит работы ночью, когда большинство клиентов отдыхают.

"Впрочем, если вы должны осуществить важные покупки и переводы в позднее время, учтите время проведения работ", - предупредили в банке.

Карты ПриватБанка

Напомним, на государственный ПриватБанк приходится более половины активных банковских карт в Украине - 26,6 млн.

Кроме того, ПриватБанк является лидером по количеству банкоматов и комплексов самообслуживания - 17,1 тысячи из 28,6 тысячи по всей Украине.

С июня новую пластиковую карту ПриватБанка можно заказать у Приват24 и получить "Новой почтой".

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