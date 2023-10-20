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Приват24 не працюватиме сьогодні вночі

П'ятниця 20 жовтня 2023 20:09
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Приват24 не працюватиме сьогодні вночі Фото: Приват24 не працюватиме сьогодні вночі (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

В ніч на 21 жовтня ПриватБанк буде проводити планові регламентні роботи процесингового центру. У звʼязку з цим будуть недоступні операції з картками та платежі в Приват24.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу банку.

"Під час проведення робіт у суботу 21 жовтня з 00:00 до 5:00 ранку тимчасово будуть недоступними операції з картками, платежі в Приват24, також "тайм-аут" триватиме у роботі банкоматів, терміналів самообслуговування та POS-терміналів банку", - йдеться у повідомленні.

При цьому зазначається, що зазвичай ПриватБанк проводить роботи вночі, коли більшість клієнтів відпочивають.

"Втім, якщо ви маєте здійснити важливі покупки та перекази о пізній порі, врахуйте час проведення робіт", - попередили в банку.

Картки ПриватБанку

Нагадаємо, на державний ПриватБанк приходиться більш ніж половина активних банківських карт в Україні - 26,6 млн.

Крім того, ПриватБанк є лідером за кількістю банкоматів та комплексів самообслуговування - 17,1 тисячі з 28,6 тисяч по всій Україні

З червня нову пластикову картку ПриватБанку можна замовити у Приват24 та отримати "Новою поштою".

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