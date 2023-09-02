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Приват24 не будет работать сегодня ночью

Украина, Суббота 02 сентября 2023 19:00
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Приват24 не будет работать сегодня ночью Фото: ПриватБанк приостановит операции с карточками (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Карина Левицкая

ПриватБанк в ночь на воскресенье, 3 сентября, проводит регламентные работы. Операции в Приват24 и Приват24 для бизнеса будут остановлены до утра.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу банка.

По данным пресс-службы, во время проведения работ 3 сентября с 00:30 до 5:30 временно могут быть недоступны операции с картами в Приват24 и Приват24 для бизнеса.

В компании также предупредили, что возможны временные задержки в работе других банковских сервисов.

"Как всегда, регламентные работы мы проводим в ночное время, когда большинство клиентов не проводят операций. И напоминаем, если на это время у вас запланированы важные платежи, советуем сделать это заранее или отложить на несколько часов", - сообщила пресс-служба.

Карты ПриватБанка

Напомним, на государственный ПриватБанк приходится более половины активных банковских карт в Украине - 26,6 млн.

Кроме того, ПриватБанк является лидером по количеству банкоматов и комплексов самообслуживания - 17,1 тысячи из 28,6 тысячи по всей Украине.

С июня новую пластиковую карту ПриватБанка можно заказать у Приват24 и получить "Новой почтой".

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ПриватБанк приват 24
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