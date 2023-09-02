Приват24 не працюватиме сьогодні вночі

ПриватБанк в ніч на неділю, 3 вересня, проводить регламентні роботи. Операції в Приват24 та Приват24 для бізнесу будуть зупинені до ранку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу банку .

За даними прес-служби, під час проведення робіт 3 вересня з 00:30 до 5:30 тимчасово можуть бути недоступними операції з картками у Приват24 та Приват24 для бізнесу.

В компанії також попередили, що можливі тимчасові затримки в роботі інших банківських сервісів.

"Як завжди, регламентні роботи ми проводимо у нічний час, коли більшість клієнтів не проводять операцій. Та нагадуємо, якщо на цей час у вас заплановані важливі платежі, радимо зробити це заздалегідь чи відкласти на кілька годин", - повідомила прес-служба.

Картки ПриватБанку

Нагадаємо, на державний ПриватБанк приходиться більш ніж половина активних банківських карт в Україні - 26,6 млн.

Крім того, ПриватБанк є лідером за кількістю банкоматів та комплексів самообслуговування - 17,1 тисячі з 28,6 тисяч по всій Україні

З червня нову пластикову картку ПриватБанку можна замовити у Приват24 та отримати "Новою поштою".

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