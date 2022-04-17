Приват24 знову не працюватиме через регламентні роботи
ПриватБанк сьогодні вночі (з 23:00 17 квітня до 8:00 18 квітня) проводить черговий етап регламентних робіт у Приват24. Частина сервісів буде проходити техобслуговування, тому додатки та веб-версія будуть недоступні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу банку.
"Протягом дня 18 квітня можливі тимчасові перебої Приват24, доки ми стабілізуємо роботу усіх сервісів", - йдеться в повідомленні.
ПриватБанк повідомляє, що надіслати переказ з картки на картку можна через сайт.
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Водночас банкомати та платіжні термінали працюють без змін: можна знімати кошти та розраховуватися в торгівельних мережах.
Нагадаємо, ПриватБанк проводив регламентні роботи тиждень тому. Вони затягнулися на кілька днів.
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