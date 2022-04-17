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Приват24 знову не працюватиме через регламентні роботи

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Україна, Неділя 17 квітня 2022 12:52
Приват24 знову не працюватиме через регламентні роботи Фото: Приват24 не працюватиме в ніч на 18 квітня (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

ПриватБанк сьогодні вночі (з 23:00 17 квітня до 8:00 18 квітня) проводить черговий етап регламентних робіт у Приват24. Частина сервісів буде проходити техобслуговування, тому додатки та веб-версія будуть недоступні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу банку.

"Протягом дня 18 квітня можливі тимчасові перебої Приват24, доки ми стабілізуємо роботу усіх сервісів", - йдеться в повідомленні.

ПриватБанк повідомляє, що надіслати переказ з картки на картку можна через сайт.

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Водночас банкомати та платіжні термінали працюють без змін: можна знімати кошти та розраховуватися в торгівельних мережах.

Нагадаємо, ПриватБанк проводив регламентні роботи тиждень тому. Вони затягнулися на кілька днів.

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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