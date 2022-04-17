Приват24 знову не працюватиме через регламентні роботи

Фото: Приват24 не працюватиме в ніч на 18 квітня (Віталій Носач, РБК-Україна)

ПриватБанк сьогодні вночі (з 23:00 17 квітня до 8:00 18 квітня) проводить черговий етап регламентних робіт у Приват24. Частина сервісів буде проходити техобслуговування, тому додатки та веб-версія будуть недоступні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу банку.

"Протягом дня 18 квітня можливі тимчасові перебої Приват24, доки ми стабілізуємо роботу усіх сервісів", - йдеться в повідомленні. ПриватБанк повідомляє, що надіслати переказ з картки на картку можна через сайт. Поповнити мобільний - тут Сплатити комуналку - на гарячій лінії 3700 Водночас банкомати та платіжні термінали працюють без змін: можна знімати кошти та розраховуватися в торгівельних мережах. Нагадаємо, ПриватБанк проводив регламентні роботи тиждень тому. Вони затягнулися на кілька днів.