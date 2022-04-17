Приват24 снова не будет работать из-за регламентных работ
ПриватБанк сегодня ночью (с 23:00 17 апреля до 8:00 18 апреля) проводит очередной этап регламентных работ в Приват24. Часть сервисов будет проходить техобслуживание, поэтому приложения и веб-версия будут недоступны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу банка.
"В течение дня 18 апреля возможны временные перебои Приват24, пока мы стабилизируем работу всех сервисов", - говорится в сообщении.
ПриватБанк сообщает, что отправить перевод с карты на карту можно через сайт.
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В то же время банкоматы и платежные терминалы работают без изменений: можно снимать средства и рассчитываться в торговых сетях.
Напомним, ПриватБанк проводил регламентные работы неделю назад. Они затянулись на несколько дней.
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