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Без привязки к украинским ракетам: Fire Point раскрыли новые детали щита FREYJA

16:47 15.07.2026 Ср
2 мин
Как FREYJA будет защищать европейское небо и сколько стоит украинская ракета?
aimg Лев Шевченко
Фото: FREYJA (скриншот с видео)

Новый европейский антибаллистический щит FREYJA будет строиться на принципах открытой архитектуры. Проект не будет жесткой зависимости от ракет-перехватчиков украинского производства.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление соучредителя и главного конструктора компании Fire Point Дениса Штилермана изданию УНН.

Гибкая интеграция и открытые протоколы

Проект противоракетной обороны FREYJA, в который официально присоединились девять стран Европы, создается максимально адаптивным. Благодаря открытой архитектуре страны-участницы могут интегрировать в систему собственные технические компоненты, радары и командные пункты.

По словам Штилермана, разработчики готовы подстраивать систему под проприетарные протоколы стран-партнеров, если те захотят использовать свои командные центры вместо закупки иностранных аналогов.

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Передача технологий и интеллектуальная собственность

Главный конструктор Fire Point отметил, что компания готова делиться своей интеллектуальной собственностью и даже открывать производственные предприятия за пределами Украины. Это позволит европейским партнерам не зависеть от поставок из одного источника.

"Если по каким-то причинам Fire Point не сможет производить ракеты или будет производить недостаточное количество - компания, которая проявит заинтересованность в изготовлении перехватчиков для системы FREYJA, сможет получить необходимую техническую документацию и запустить производство, оплатив роялти за использование интеллектуальной собственности", - пояснил Штиллерман.

Дешевая альтернатива западным ракетам

Основой комплекса должны стать украинские ракеты-перехватчики семейства FP-7.x. Эти ракеты способны выполнять дальние перехваты и имеют увеличенную боевую часть, но главным их преимуществом является цена.

Стоимость украинского перехватчика без головки самонаведения ("сикера") составляет полмиллиона долларов, а в полной комплектации - около 750-800 тысяч долларов. Это в разы дешевле существующих западных аналогов, которые стоят по несколько миллионов долларов за единицу.

Сейчас скорость реализации щита FREYJA зависит в основном от оперативности европейских партнеров. Достигнутые договоренности уже позволили получить необходимые экспортные лицензии и начать этап объединения всех элементов системы от радаров до ракет.

Как комментировал РБК-Украина авиационный эксперт Анатолий Храпчинский, оборонная система ПВО FREYJA объединит европейские радары и сенсоры с финансово доступными украинскими перехватчиками. Такой подход позволяет создать единый панъевропейский купол типа израильского "Железного купола" и полностью переосмыслить защиту неба на континенте.

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