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В Литве изменили условия предоставления временной защиты для украинских мужчин

16:00 07.10.2026 Ср
2 мин
aimg Сергей Козачук
В Литве изменили условия предоставления временной защиты для украинских мужчин Фото: в Литве изменили условия предоставления временной защиты для украинских мужчин (Getty Images)
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В Литве изменяют условия получения временной защиты для военнообязанных украинцев. Теперь для оформления или продления документа нужно предоставить подтверждение прохождения военной службы в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на LRT.

Согласно принятому постановлению правительства Литвы, лица, подлежащие военной службе в Украине и обращающиеся за временной защитой в Литве, должны предоставить соответствующий документ.

По данным Министерства внутренних дел страны, подтверждением может служить легальное пересечение границы Украины во время выезда, выездной штамп в паспорте и официальный документ об освобождении от военной службы или ее прохождении.

Правительство также определило исключения из этого правила.

"Это требование не будет применяться к лицам, которым была предоставлена временная защита в любом государстве-члене Европейского Союза до 4 августа этого года и постоянно сохраняющих этот статус", - отметили в Кабмине Литвы.

Кроме того, исключение предусмотрено для тех, кто подал заявление на временную защиту в Литве до 4 августа, но решение по их делу еще не было принято.

Кабинет Министров Литвы также одобрил предложение МВД продлить временную защиту для беженцев из Украины еще на один год - до 4 марта 2028 года.

Соответственно новые виды на временное проживание будут выдаваться или продлеваться на этот период.

В Министерстве внутренних дел отмечают, что более длительный срок действия документов позволит снизить административную нагрузку на Департамент миграции и самих иностранцев. В настоящее время Департамент миграции ежедневно регистрирует по 30-40 новых заявлений.

Напомним, что на фоне продления временной защиты в ЕС отдельные страны адаптируют национальные программы поддержки украинцев.

В частности, в Польше готовят обновленный законопроект по беженцам.

Изменения в польской политике произошли после решений президента Кароля Навроцкого, однако новый документ призван урегулировать ситуацию и вернуть часть льгот для украинцев.

В то же время в Финляндии сокращают сеть приема искателей убежища.

Миграционное ведомство страны сообщило, что до конца февраля закроет еще восемь центров приема беженцев, столько же учреждений уже прекратили свою работу в течение года.

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