С прицелом на Запад Украины. Что известно о последствиях ракетной атаки России

После ночного дронового террора Россия утром атаковала Украину ракетами с самолетов стратегической авиации. Под прицелом врага были преимущественно западные регионы, в некоторых областях есть "прилеты" по объектам критической инфраструктуры, в том числе газовым.
РБК-Украина в материале собрало все, что известно об очередном массированном ударе РФ по Украине.
Ночью Воздушные силы сообщили о взлете группы бомбардировщиков Ту-95мс. Уже под утро группы крылатые ракеты начали заходить в воздушное пространство Украины.
Кроме того, по данным мониторинговых каналов, враг использовал для атаки баллистику, авиационные ракеты, "Калибры", ракеты Х-22 с бортов Ту-22м3 и поднимал в воздух МиГ-31К (носитель "Кинжала").
Сначала серию взрывов услышали в Харькове, около 06:08. В это время в области уже фиксировали первые крылатые ракеты. Кроме того, из Белгородской области противник применил баллистику.
Взрывы слышали и в Черниговской области в то время, как мониторинговые каналы писали о пусках россиянами баллистики. Также позже СМИ сообщили о работе ПВО в Черкассах и в окрестностях города.
Впрочем, подавляющее большинство ракет все же двигалось на запад Украины. Громко было в Ивано-Франковской области. Также взрывы слышали в Винницкой и Хмельницкой областях. Во Львовской области сообщали о работе ПВО.
Польша, как это делает традиционно во время массированных ракетных атак РФ по Украине, поднимала боевую авиацию. Оперативное командование польских Вооруженных сил отметило, что в Польше приводили в состояние готовности боевые самолеты, наземные системы противовоздушной обороны и радиолокационной разведки.
В связи с российской атакой в ряде регионов вводили превентивные отключения света, о чем сообщил министр энергетики Герман Галущенко.
"В связи с массированной атакой оператор системы передачи применяет превентивные меры ограничения", - написал он.
Ограничения начали вводить начиная с 07:12. В целом отключения коснулись таких областей: Харьковская, Сумская, Полтавская, Запорожская, Днепропетровская, Донецкая, Кировоградская.
Впрочем, после около 09:00 экстренные отключения света в некоторых областях отменили.
На утренний террор противника уже отреагировал президент Владимир Зеленский. По его словам, мишень для россиян неизменна: украинская энергетика. Среди целей - газовая инфраструктура и энергетические объекты, обеспечивающие нормальную жизнь людей.
"Более 40 ракет было в этом ударе, в том числе и баллистика. По меньшей мере, 30 уничтожено. Также за ночь было более 70 российских ударных дронов. Благодаря нашей ПВО, всем задействованным подразделениям сохраняем работу нашей энергетической системы", - написал он.
Глава государства также добавил, что Украина постоянно нуждается в усилении имеющихся возможностей воздушного щита.
"Партнеры на саммите НАТО в Вашингтоне и в формате "Рамштайн" дали до сих пор не реализованные обещания. Мы говорили и о лицензиях на производство систем ПВО и противоракет, что может стать одной из действенных гарантий безопасности для Украины, и это тоже реалистично и нужно выполнить", - сообщил Зеленский.
Еще во время первой ночной воздушной тревоги, которая длилась в регионе с 01:35 по 02:48, на территорию Львовской области залетел вражеский ударный беспилотник. Силам ПВО удалось уничтожить его. Обошлось без жертв, пострадавших и разрушений.
Впрочем, уже во время утренней атаки на Львовскую область полетели ракеты. Мэр Львова Андрей Садовой сообщал о как минимум трех вражеских крылатых ракетах.
"Враг атаковал энергетическую инфраструктуру нашего региона и Украины. В 6 областях введены аварийные отключения, однако Львова в этом списке пока нет", - написал он.
В свою очередь председатель Львовской ОВА Максим Козицкий сообщил о попадании в два объекта критической инфраструктуры в Дрогобычском и Стрыйском районах. Отметим, что в Стрыйском районе расположены подземные газовые хранилища.
"К счастью, без пострадавших, но с разрушениями. Системы жизнеобеспечения области работают в штатном режиме. Отключений электроэнергии пока не вводят", - проинформировал Козицкий.
Также он уточнил, что из-за падения ракеты в селе Скнилов Золочевского района повреждены жилой дом и хозяйственная постройка. Жертв и пострадавших нет. Рядом с домом образовалась воронка, диаметром 6 на 5 метров и глубиной около 2,5 метров.
Мэр Иван Франковска Руслан Марцинкив писал, что в самом городе без "прилетов", но сообщал о работе ПВО в области.
Позже глава ОВА Светлана Онищук заявила, что на Прикарпатье целью ракетной атаки россиян были объекты критической инфраструктуры.
"В области работали Силы ПВО. К счастью, обошлось без пострадавших. На месте происшествия работают соответствующие службы. Ситуация - под контролем. Спасибо нашим защитникам и всем, кто приобщается к ликвидации последствий вражеской атаки", - написала она.
В Хмельницкой области утром силы ПВО уничтожили 4 вражеские цели. Сейчас места падения обломков устанавливаются.
"По состоянию на этот час обращений относительно травмированных, погибших или повреждения имущества не поступало", - заявил руководитель области Сергей Тюрин.
Во время утренней массированной атаки РФ на Украину враг нарушил и воздушное пространство Черновицкой области. Там, по словам главы ОВА Руслана Запарнюка, зафиксирован пролет крылатой ракеты.
"На территории нашей области, к счастью, жертв и разрушений нет", - добавил он.
Напомним, что ракетной атаке россиян предшествовала дроновая. Из-за чего в Киеве и ряде областей объявлялась воздушная тревога. Так, в Черкасской области из-за падения обломков "Шахеда" повреждены окна двух домов и автомобиля. Пострадавших нет.
Напомним, что перед этим российские войска устраивали ракетную атаку по Украине под утро 31 декабря. Взрывы раздавались в Киеве, падение обломков фиксировали в Дарницком районе столицы.
Под ударом ракет оказалась Шостка. Враг нанес ракетный удар по инфраструктуре, разрушив некоторые объекты. Больше об этом - в отдельном материале РБК-Украина.
При подготовке материала использовались: данные Воздушных сил ВСУ, "Укрэнерго", министра энергетики Германа Галущенко, заявления глав ОВА и мэров городов.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.