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Присутствие россиян в Харьковской области - вопрос времени, - Буданов

Киев, Пятница 02 августа 2024 22:36
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Присутствие россиян в Харьковской области - вопрос времени, - Буданов Фото: Кирилл Буданов, начальник ГУР (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Освобождение украинскими защитниками территории Харьковской области, которая находится под контролем россиян, является вопросом времени.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова в эфире телемарафона.

По словам начальника ГУР, в Харьковской области российские оккупанты пытались создать "буферную зону", но они провалились.

"Они остались на оккупированных территориях Харьковской области, но это вопрос времени", - отметил Буданов.

Что предшествовало

Напомним, в начале мая Россия отправила десятки тысяч своих солдат в наступление на Харьковскую область с севера. Они зашли в приграничные населенные пункты и встретили сильное сопротивление со стороны украинских защитников.

Уже в конце мая, как отмечал глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, ситуация стабилизировалась. Продвижение россиян прекратилось.

Руководитель Центра военно-политических исследований Александр Мусиенко отмечал в комментарии РБК-Украина, что целью россиян было полуокружение Харькова для того, чтобы вынудить Украину применить резервы.

Также он уточнял, что в случае продвижения к Харькову на расстояние 25-30 километров враг смог бы регулярно бить по городу при помощи своей артиллерии.

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Российская Федерация Главное управление разведки Кирилл Буданов ГУР Харьков Война в Украине
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