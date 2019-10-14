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В ЄС хочуть почути від Пристайка плани щодо втілення реформ, - Могеріні

Новини » Політика    14.10.2019 - 11:15
В ЄС хочуть почути від Пристайка плани щодо втілення реформ, - Могеріні
Фото: Вадим Пристайко (РБК-Україна)

Пристайко сьогодні візьме участь у засіданні Комітету Європейського парламенту у закордонних справах

В ЄС хочуть почути від міністра закордонних справ України Вадима Пристайка інформацію про хід реформ, що проводяться новим українським урядом. Про це заявила високий представник Європейського Союзу у закордонних справах і політиці безпеки Могерини перед початком засідання Ради ЄС із закордонних справ у понеділок у Люксембурзі.

Крім того, за її словами, Євросоюз і міжнародне співтовариство повинні продовжувати підтримувати реформи і територіальну цілісність України.

"Важливо, що ми сьогодні приймаємо міністра закордонних справ України. Сьогодні важливо підтримувати увага Євросоюзу і міжнародного співтовариства до цієї (держави Україна, - ред.). Євросоюз більше підтримує реформи в Україні, а також територіальну цілісність і суверенітет країни", - заявила високий представник ЄС.

Нагадаємо, Пристайко сьогодні візьме участь у засіданні Комітету Європейського парламенту у закордонних справах, присвяченому ситуації на Донбасі в контексті російської агресії і зусиль України щодо реалізації мінських домовленостей.

РБК-Україна повідомляло, що в Брюсселі підтримали "формулу Штайнмайера". В ЄС підтримали роботу контактної групи в Мінську, а також зусилля, спрямовані на зустріч в нормандському форматі.

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Новини України ЕвросоюзМогериниВадим Пристайко
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