Україна запропонувала створити робочу підгрупу ТКГ з питань кордону, - Оліфер

Фото: Леонід Кучма (РБК-Україна)

Під час засідання було звернуто увагу на невиконання пункту 4 Протоколу за підсумками консультацій ТКГ від 1 вересня 2014 року

Представники України на засіданні Тристоронньої контактної групи в Мінську запропонували створити додаткову робочу підгрупу з питань кордону. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прес-секретаря представника України в ТКГ Леоніда Кучми Дарки Оліфер у Facebook.

За її словами, під час засідання було звернуто увагу на невиконання пункту 4 Протоколу за підсумками консультацій ТКГ від 1 вересня 2014 року, згідно з яким необхідно забезпечити дієвий моніторинг на українсько-російському кордоні і верифікацію з боку ОБСЄ зі створенням зони безпеки у прикордонних районах України і РФ.

Нагадаємо, сьогодні в Мінську проходить засідання груп і підгруп Тристоронньої контактної групи по врегулюванню ситуації на Донбасі. Очікується, що сторони обговорять підготовку наступного етапу обміну полоненими, а також розведення сил і засобів на нових ділянках.

Відзначимо, що наступне засідання ТКГ в Мінську відбудеться 29 січня.

Крім того, 15 січня президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з канцлером Німеччини Ангелою Меркель, в ході якого розповів про формування чергових списків на обмін полоненими. Він також заявив, що українська сторона вже визначила перелік трьох додаткових ділянок розведення сил і засобів.