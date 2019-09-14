Пристайко: долю особливого статусу Донбасу має вирішувати Рада

Фото: Вадим Пристайко (РБК-Україна)

Пристайко не знає як саме можуть змінити закон про особливий статус Донбасу

Питання щодо особливого статусу окупованих території Донецької та Луганської областей повинна вирішувати Верховна рада. Про це заявив міністр закордонних справ України Вадим Пристайко, передає РБК-Україна.

Пристайко заявив, що парламент повинен вирішити долю закону про особливий статус Донбасу. Він додав, що депутати повинні врахувати багато аспектів та вирішити, чи потрібно змінювати діючий закон, чи написати новий.

"Цей закон (про особливий порядок самоврядування в ОРДЛО, - ред.) дійсно діє до 31 грудня цього року. Перед нашими депутатами стоїть дуже складне завдання: яким чином змінити цей закон, написати новий закон, узгодити цей закон. Дуже багато деталей, як далеко нам просунутися в цьому законі, які необхідні компроміси з обох сторін зробити, щоб на нашу землю нарешті прийшов мир", - зазначив глава МЗС.

Крім того, Пристайко додав, що не знає, в якій саме формі буде змінений чи продовжений даний закон.

Нагадаємо, раніше глава МЗС Вадим Пристайко заявляв, що до Конституції не будуть вносити жодних змін щодо особливого статусу Донбасу. Пристайко додав, що особливий статус для тимчасово окупованих територій також не передбачений у мінських угодах, а всі питання щодо його статусу вирішуються децентралізацією.

Як писало РБК-Україна, в жовтні 2018 року Верховна рада 8-го скликання продовжила дію закону про особливий статус Донбасу до 31 грудня 2019 року.