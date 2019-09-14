ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Пристайко: долю особливого статусу Донбасу має вирішувати Рада

Новини » Політика    14.09.2019 - 19:45
Пристайко: долю особливого статусу Донбасу має вирішувати Рада
Фото: Вадим Пристайко (РБК-Україна)

Пристайко не знає як саме можуть змінити закон про особливий статус Донбасу

Питання щодо особливого статусу окупованих території Донецької та Луганської областей повинна вирішувати Верховна рада. Про це заявив міністр закордонних справ України Вадим Пристайко, передає РБК-Україна.

Пристайко заявив, що парламент повинен вирішити долю закону про особливий статус Донбасу. Він додав, що депутати повинні врахувати багато аспектів та вирішити, чи потрібно змінювати діючий закон, чи написати новий.

"Цей закон (про особливий порядок самоврядування в ОРДЛО, - ред.) дійсно діє до 31 грудня цього року. Перед нашими депутатами стоїть дуже складне завдання: яким чином змінити цей закон, написати новий закон, узгодити цей закон. Дуже багато деталей, як далеко нам просунутися в цьому законі, які необхідні компроміси з обох сторін зробити, щоб на нашу землю нарешті прийшов мир", - зазначив глава МЗС.

Крім того, Пристайко додав, що не знає, в якій саме формі буде змінений чи продовжений даний закон.

Нагадаємо, раніше глава МЗС Вадим Пристайко заявляв, що до Конституції не будуть вносити жодних змін щодо особливого статусу Донбасу. Пристайко додав, що особливий статус для тимчасово окупованих територій також не передбачений у мінських угодах, а всі питання щодо його статусу вирішуються децентралізацією.

Як писало РБК-Україна, в жовтні 2018 року Верховна рада 8-го скликання продовжила дію закону про особливий статус Донбасу до 31 грудня 2019 року.

Зеленський хоче розвести сили на всіх ділянках Донбасу, - Пристайко Пристайко відповів на заяву Кучми про зустріч в нормандському форматі
Новини України ДонбасВадим Пристайко
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся