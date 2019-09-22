ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Держдеп не буде публікувати стенограму розмови Трампа і Зеленського, - Помпео

Новини » Політика    22.09.2019 - 18:33
Держдеп не буде публікувати стенограму розмови Трампа і Зеленського, - Помпео
Фото: Майк Помпео (flickr.com Gage Skidmore)

За словами Помпео, розмова Трампа і Зеленського конфіденційна

Держсекретар США Майкл Помпео заявив, що зміст телефонної розмови президента США Дональда Трампа та президента України Володимира Зеленського носить строго конфіденційний характер, тому Держдеп не буде публікувати її стенограму. Про це він заявив у неділю в ефірі телекомпанії ABC.

Він нагадав, що розмови президентів носять конфіденційний характер.

"Ви знаєте, що ми (Держдепартамент, - ред.) вкрай рідко зраджуємо розголосу стенограми. Розмови лідерів світу носять конфіденційний характер. Недоречно робити так, за винятком якихось екстремальних обставин", - зазначив Помпео.

Нагадаємо, РБК-Україна писало, що конгресмени США звернулися до адміністрації президента Дональда Трампа з вимогою надати стенограму розмови Трампа і Зеленського. Так, з вимогою надати доступ до повної стенограмі розмови двох президентів виступив Комітет з розвідки Палати представників. З подібною вимогою до Білого дому звернулася співголова групи підтримки України в Конгресі конгресвумен Марсі Каптур.

Додамо, сьогодні Трамп заявив, що не сказав нічого неприпустимого під час телефонної розмови з президентом України Володимиром Зеленським, під час якого нібито наполягав на розслідуванні діяльності колишнього віце-президента США Джо Байдена і його сина.

Трамп відреагував на звинувачення щодо можливого тиску на Зеленського Байден закликав провести розслідування можливого впливу Трампа на Зеленського
Новини України Володимир ЗеленськийДональд Трамп
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся