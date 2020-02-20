Пристайко: сотні полонених українців повинні повернутися додому найближчим часом

Сотні українців, які утримуються в полоні, повинні повернутися додому найближчим часом. Про це заявив міністр закордонних справ України Вадим Пристайко під час Генеральної асамблеї ООН, передає РБК-Україна.

"Останній саміт у Нормандському форматі пройшов 9 грудня 2019 року. Важливий результат саміту у грудні - успішне взаємне звільнення утримуваних осіб. Тепер ми працюємо над подальшим звільненням. Сподіваємося, що найближчим часом сотні наших людей повернуться додому", - заявив Пристайко.

Нагадаємо, раніше Кабінет міністрів України створив Єдину комісію з питань політв'язнів, утримуваних в Російській Федерації. За словами глави уряду Олексія Гончарука, комісія допоможе якісно та своєчасно надавати допомогу українським громадянам, які повернуться з російського полону, і координувати взаємодію відповідних органів влади.

Раніше міністр закордонних справ україни Вадим Пристайко повідомив, що наступний обмін полоненими з Росією повинен відбутися до наступної зустрічі в нормандському форматі. Українські власті чекають повернення додому майже 200 осіб.

Також РБК-Україна писало, що за даними українського омбудсмена Людмили Денисової, в Російській Федерації та окупованому Криму незаконно утримуються 116 українських політв'язнів.