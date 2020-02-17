Пристайко роз'яснив відсторонення прокурорів у справі МН17

Відсторонення українських прокурорів, брали участь в розслідуванні катастрофи рейсу MH17, було пов'язане з ротацією у рамках реформи Генеральної прокуратури і не повинно вплинути на подальше розслідування справи. Про це на брифінгу заявив міністр закордонних справ Вадим Пристайко, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, українська сторона забезпечить допомогу Нідерландам, яка за згодою України займається розслідуванням катастрофи МН17.

"Що стосується слідчих, то це відома проблема, яка існує при зміні, ротації слідчих. Я запевняю вас, що генпрокурор і слідчі, які зайняті справою... керівництво знає, питання розглядається, але він відбувається в контексті нормальної ротації. Не всі слідчі йдуть. Є напрацьовані матеріали", - сказав Пристайко.

Також глава МЗС України зазначив, що на даний момент завершилася технічна частина розслідування, під час якого було встановлено яким саме російським "Буком" був збитий малайзійський літаків.

"Суд буде 9 березня. Це вже кримінальна справа, технічне справа закінчилася. Визначені результати яким саме російським "Буком" був збитий літак. Ми підходимо до важливого кримінальному розслідуванню. До речі, глава МЗС Нідерландів був на засідання 5 міністрів, щоб поділитися досвідом, як захищати інтереси держави у такій катастрофі", - заявив Пристайко.

Нагадаємо, раніше нідерландські ЗМІ повідомили, що всі шість українських прокурорів у справі МН17 були звільнені від виконання своїх обов'язків в ході реформи. Повідомлялося, що звільнення можуть бути серйозною перешкодою на шляху проведення подальшого розслідування стосовно інших можливих підозрюваних.

Відзначимо, в червні 2019 року Спільна слідча група у справі про катастрофу малайзійського Boeing оголосила імена чотирьох підозрюваних. Це колишній ватажок розвідки "ДНР" Сергій Дубінський (позивний "Похмурий"), колишній міністр оборони ДНР" Ігор Гиркин (позивний "Стрільців"), причетний до перевезення "Бука" підполковник російських ВДВ Олег Пулатов (позивний "Гюрза") і українець Леонід Харченко (позивний "Кріт").

Перше засідання суду в Гаазі по справі про катастрофу МН17 відбудеться 9 березня. У засіданні візьмуть участь адвокати росіян, яких слідство вважає причетними до катастрофи.