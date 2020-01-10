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Пристайко про причини аварії літака МАУ: недостатньо підстав говорити про теракт

Новини » Надзвичайні події     10.01.2020 - 19:15
Пристайко про причини аварії літака МАУ: недостатньо підстав говорити про теракт
Фото: Вадим Пристайко (РБК-Україна)

Наразі спеціалістам не вдалося зібрати всі частини літака

Наразі немає достатньо підстав, щоб говорити, що аварія українського літака в Ірані сталася в результаті теракту. Про це під час брифінгу заявив міністр закордонних справ України Вадим Пристайко, передає кореспондент РБК-Україна.

За словами Пристайка, зараз спеціалісти продовжують збирати всі частини українського літака, що розбився поблизу Тегерану.

"Не всі частини літака вдалося зібрати. Обидва двигуни є, є певні важливі частини, які до цього часу не знайдені і не зібрані. Характер пошкоджень зараз аналізується. Є частини літака, які обпалені і наші спеціалісти зараз їх вивчають", - розповів він.

Глава українського зовнішньополітичного відомства додав, що деякі частини літака потребують детального аналізу.

"Є частини, які вимагають детального вивчення, наприклад щодо залишків хімікатів, які можуть бути, чи не були віднесені до вибухової суміші. На сьогоднішній момент у нас немає достатньо підстав говорити, що на залишках літака є якісь речовини, які вказують на теракт чи на ненатуральну катастрофу літака", - пояснив Пристайко.

Нагадаємо, раніше державний секретар США Майк Помпео заявив, що у Вашингтоні вважають можливою версію про попадання іранської ракети в літак МАУ над Тегераном. США мають дані, що український літак зазнав аварії через потрапляння ракети.

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