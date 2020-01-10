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Пристайко о причинах аварии самолета МАУ: недостаточно оснований говорить о теракте

Новости » Происшествия     10.01.2020 - 19:15
Пристайко о причинах аварии самолета МАУ: недостаточно оснований говорить о теракте
Фото: Вадим Пристайко (РБК-Украина)

Пока специалистам не удалось собрать все части самолета

В настоящее время нет достаточно оснований, чтобы говорить, что крушение украинского самолета в Иране произошло в результате теракта. Об этом во время брифинга заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко, передает корреспондент РБК-Украина.

По словам Пристайко, сейчас специалисты продолжают собирать все части украинского самолета, разбившегося вблизи Тегерана.

"Не все части самолета удалось собрать. Оба двигателя есть, есть определенные важные части, которые до этого времени не найдены и не собраны. Характер повреждений сейчас анализируется. Есть части самолета, которые обожжены и наши специалисты сейчас их изучают", - рассказал он.

Глава украинского внешнеполитического ведомства добавил, что некоторые части самолета требуют детального анализа.

"Есть части, которые требуют детального изучения, например относительно остатков химикатов, которые могут быть или не были отнесены к взрывчатой смеси. На сегодняшний момент у нас нет достаточно оснований говорить, что на остатках самолета есть какие-то вещества, которые указывают на теракт или на ненатуральную катастрофу самолета", - сказал Пристайко.

Напомним, ранее государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что в Вашингтоне считают возможной версию о попадании иранской ракеты в самолет МАУ над Тегераном. США имеют данные, что украинский самолет потерпел крушение из-за попадания ракеты.

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