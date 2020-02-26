Пристайко запропонував створити форум з питань повернення Криму

Для обговорення питань щодо повернення окупованого Криму необхідно створити переговорний форум. Про це заявив міністр закордонних справ Вадим Пристайко, передає кореспондент РБК-Україна.

Пристайко наголосив, що тема Криму повинна звучати на всіх переговорних майданчиках. Він додав, що питання Криму не було знято з порядку денного.

"Важкі бої та втрати на Донбасі у 2014-2015-му роках змусили нас обмежити мінські домовленості лише питаннями Донбасу. Можливо саме це сприяло певній маргіналізації проблеми Криму, яка дещо відійшла на другий план у світовій політиці. Росія взагалі вважає, що Крим - закрите питання, яке розгляду не підлягає. Проте, хочу нагадати, що ніде в мінських домовленостях не сказано, що питання Криму знімається з порядку денного", - заявив глава МЗС.

За його словами, необхідно посилити міжнародну увагу до питання повернення Криму в Україну.

"Підхід "Спочатку Донбас - потім Крим" не є розумним, є хибним. Крим має звучати на всіх міжнародних майданчиках, переговорах з Росією, на всіх безпекових форумах. Щобільше, якісні зрушення можуть бути можливими у разі заснування окремого Кримського міжнародного форуму. І нехай спочатку без Росії. Ми потім примусимо її сісти за стіл переговорів", - додав Пристайко.

Нагадаємо, раніше під час конференції з безпеки у Мюнхені президент України Володимир Зеленський запропонував створити окремий майданчик для обговорення питань окупованого Криму. Зеленський не виключає, що до нового майданчика могли б приєднатися США.