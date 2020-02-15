Україна пропонує створити новий майданчик для обговорення Криму

Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Зеленський прагне залучити до переговорів Вашингтон

Для обговорення питання російської окупації Криму можна створити новий майданчик, де мали б вплив Сполучені Штати Америки. Про це заявив президент України Володимири Зеленський під час виступу на конференції з безпеки у Мюнхені.

За словами українського президента, йому не подобається, що питання Криму відсутнє у мінських домовленостях. Він запропонував створити новий майданчик, до якого був би залучений Вашингтон.

"Що мені не подобається в мінських угодах - це питання Криму. Питання Криму не обговорюється зовсім...Чи потрібен новий майданчик?..Тут могли б сильніше вплинути США", - заявив він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський на полях Мюнхенської конференції з безпеки зустрівся з делегацією Конгресу США. Під час зустрічі глава держави запропонував Вашингтону приєднатися до переговорів щодо врегулювання ситуації на Донбасі.

Також РБК-Україна писало, що Зеленський планує провести у жовтні 2020 року місцеві вибори на всій території країни, включно з Донбасом та Кримом. Однак для проведення виборів на окупованих територіях необхідні певні політичні умови.