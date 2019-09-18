ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Агресія РФ перешкоджає вступу України і Грузії в НАТО, - Тейлор

Новини » Політика    18.09.2019 - 11:19
Агресія РФ перешкоджає вступу України і Грузії в НАТО, - Тейлор
Фото: Вільям Тейлор (УНІАН)

Військові навчання є частиною вступу в НАТО, що необхідно зробити для досягнення цієї мети

Виконуючий обов'язки посла США в Україні Вільям Тейлор заявив, що агресія Росії перешкоджає вступу України і Грузії в Північноатлантичний альянс (НАТО). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю Першому каналу Грузії.

За словами Тейлора, було б непогано, якщо б росіяни залишили Південну Осетію, Абхазію, Крим чи Донбас, це спростило б процес вступу.

"Природно, що НАТО не хоче таких нових членів, які підвищать шанс протистояння з Росією. Однак у Вашингтонському договорі йдеться, що будь-яка європейська країна може подати заявку на членство, навіть країни, які стоять перед викликами. Було б непогано, якщо б росіяни залишили Південну Осетію, Абхазію, Крим чи Донбас, це спростило б процес вступу", - заявив Тейлор.

Зазначається, що військові навчання є частиною цієї справи, що необхідно зробити для досягнення цієї мети.

"Грузія і Україна добре пам'ятають послання саміту НАТО в Бухаресті в 2008 році, тоді МАР не отримала ні Грузія, ні Україна, але в заяві саміту сказано, що вони обов'язково стануть членами НАТО в майбутньому, в певний час. Бажання Грузії та України вступити в альянс всім добре відомо, це прописано в Конституції. Військові навчання є частиною цієї справи, що необхідно зробити для досягнення мети", - говорить Тейлор.

Нагадаємо, тимчасовий повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор також заявляв, що президент Сполучених Штатів Дональд Трамп зацікавлений в тому, щоб надати підтримку Україні, яка бореться проти російської агресії.

Як повідомляло РБК-Україна, Тейлор заявив, що санкцій проти Росії недостатньо. Він зазначив, що одна з найсильніших санкцій, яку ще не застосовували щодо Росії, це її виключення з міжнародної фінансової системи.

НАТО продовжить виступати проти мілітаризації Криму Росією У НАТО після обміну заявили про важливість встановлення відповідальних за катастрофу МН17
Новини України НАТОвійськові
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся