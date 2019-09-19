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Арахамія: у Зеленського не знають про погодження "формули Штайнмайєра"

Новини » Політика    19.09.2019 - 15:59
Арахамія: у Зеленського не знають про погодження "формули Штайнмайєра"
Фото: Давид Арахамія (РБК-Україна)

Арахамія зазначив, що в Офісі президента не чули про погодження

В Офісі президента України нічого не знають про погодження "формули Штайнмайєра", про яке напередодні оголосив міністр закордонних справ України Вадим Пристайко. Про це в кулуарах парламенту повідомив голова фракції "Слуги народу" Давид Арахамія, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, у команді президента Володимира Зеленського не чули про погодження "формули Штайнмайєра".

"Я думаю, пан Пристайко щось придумав. Я сам не займаюся цим питанням, але всі ми переживаємо з цього процесу і я багатьох питав і в Офісі президента. Вони кажуть, що нічого такого немає", - зазначив Арахамія.

Він також додав, що на сьогодні актуальним питанням залишається розширення нормандського формату.

Нагадаємо, вчора міністр закордонних справ україни Вадим Пристайко заявив, що українська сторона погодила "формулу Штайнмайєра" на переговорах 2 вересня в Берліні за участю радників лідерів нормандського формату.

У той же час на вчорашніх переговорах у Мінську Україна відмовилася закріплювати формулу в письмовому вигляді. Крім того, делегація висунула свої умови для імплементації даних угод.

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Новини України ДонбасДавид Арахаміяформула Штайнмаєра
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