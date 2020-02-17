Пристайко: у нормандському форматі обговорюємо спільну поліцейську місію на Донбасі

Наразі предметом обговорення сторін нормандської зустрічі є створення спільної поліцейської місії з представниками ОБСЄ та місцевих патрулів так званих "ЛДНР". Про це під час ефіру програми "Свобода слова" на ICTV заявив міністр закордонних справ Вадим Пристайко.

За його словами, з українського боку український кордон мають контролювати українські прикордонники.

"Це принципова позиція, яку ми маємо досягти. Яким чином ми дійдемо до цього. Це можливий варіант, який був запропонований ще в першому Мінську ще в 2014. Було записано, що вздовж україно-російського кордону створюється коридор безпеки під контролем ОБСЄ. На превеликий жаль, всі забули що була досягнута така домовленість", - сказав міністр.

Пристайко наголосив, що в цьому контексті не просувається розвиток переговорів.

"Більше говориться про те, що потрібно забезпечити, наприклад, миротворцями. Або створити спільні патрулі, які би складались з представників Національнгої поліції, представників ОБСЄ та громад, які зараз проживають на тому місці. Як створити це з трьох сторін - це те обговорення, яке ведеться прямо зараз", - заявив Пристайко.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що українська сторона згодна на спільний контроль кордону з представниками ОБСЄ та окремих районів Донецької та Луганської областей (ОРДЛО) для проведення місцевих виборів на Донбасі.