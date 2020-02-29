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Пристайко: новий куратор українського напрямку в Кремлі може просувати федералізацію

Новини » Політика     29.02.2020 - 09:06
Пристайко: новий куратор українського напрямку в Кремлі може просувати федералізацію
Фото: Вадим Пристайко (РБК-Україна)

Козак розробляв план щодо врегулювання питанням Придністров'я

Новий куратор українського напрямку в Кремлі Дмитро Козак може просувати питання федералізації України. Про це заявив міністр закордонних справ України Вадим Пристайко в інтерв'ю телеканалу "Україна 24".

За словами Пристайка, Козак відомий своїм планом з врегулювання ситуації в Придністров'ї. Глава МЗС зауважив, що план Козака жодним чином не допоміг реінтегрувати Придністров'я в Молдову.

"Я не хотів би, щоби ми, припинивши війну, що є нашим першим пріоритетом, все ж таки перейшли до другого етапу плану Козака - це повна дезінтеграція і поштовх в сторону федералізації. Це нас абсолютно не влаштовує", - заявив він.

Також Пристайко зазначив, що поки зарано оцінювати вплив заміни Владислава Суркова на Козака як куратора українського напрямку на припинення війни та врегулювання на Донбасі. Однак Україну не влаштовує план щодо федералізації.

"Якщо Російська Федерація, шукаючи компроміс, пропонує план Козака - його оригінальна версія нас не влаштовує", - наголосив глава МЗС.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент РФ Володимир Путін звільнив Суркова з посади свого помічника. Сурков був ідеологом гібридної війни в оточенні російського президента, а також куратором самопроголошених республік Кавказу і так званих "ЛНР" та "ДНР".

Додамо, що новий керівник Офісу президента України Андрій Єрмак заявляв, що ще не проводив переговори з новим кремлівським куратором українського напрямку Козаком у статусі керівника ОП.

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Новини України КремльфедерализацияВадим Пристайко
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