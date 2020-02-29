ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Пристайко: новый куратор украинского направления в Кремле может продвигать федерализацию

Новости » Политика     29.02.2020 - 09:06
Пристайко: новый куратор украинского направления в Кремле может продвигать федерализацию
Фото: Вадим Пристайко (РБК-Украина)

Козак разрабатывал план по урегулированию вопросом Приднестровья

Новый куратор украинского направления в Кремле Дмитрий Козак может продвигать вопрос федерализации Украины. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в интервью телеканалу "Украина 24".

По словам Пристайко, Козак известный своим планом по урегулированию ситуации в Приднестровье. Глава МИД отметил, что план Козака никоим образом не помог реинтегрировать Приднестровье в Молдову.

"Я не хотел бы, чтобы мы, прекратив войну, что является нашим первым приоритетом, все же перешли ко второму этапу плана Козака - это полная дезинтеграция и толчок в сторону федерализации. Это нас абсолютно не устраивает", - заявил он.

Также Пристайко отметил, что пока рано оценивать влияние замены Владислава Суркова на Козака в качестве куратора украинского направления на прекращение войны и урегулирование на Донбассе. Однако Украину не устраивает план по федерализации.

"Если Российская Федерация, ища компромисс, предлагает план Козака - его оригинальная версия нас не устраивает", - подчеркнул глава МИД.

Напомним, ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин уволил Суркова с должности своего помощника. Сурков был идеологом гибридной войны в окружении российского президента, а также куратором самопровозглашенных республик Кавказа и так называемых "ЛНР" и "ДНР".

Добавим, что новый руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак заявлял, что еще не проводил переговоры с новым кремлевским куратором украинского направления Козаком в статусе руководителя ОП.

Пристайко оценил перспективы Украины и России обменяться послами Пристайко: нормандская встреча может не состояться в апреле
Новости Украины КремльфедерализацияВадим Пристайко
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь