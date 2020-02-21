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У Кремлі заявили про відсутність конкретної дати наступної зустрічі нормандської

Новини » Політика     21.02.2020 - 12:30
У Кремлі заявили про відсутність конкретної дати наступної зустрічі нормандської
Фото: Дмитро Пєсков (УНІАН)

Кремль вважає необхідним перед нормандської зустріччю реалізувати всі попередні домовленості

Конкретної дати проведення наступного саміту "нормандської четвірки" на даний момент немає. Про це заявив прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков, передають російські ЗМІ.

За його словами, для проведення наступної нормандської зустрічі необхідно реалізувати всі домовленості попередньої зустрічі чотирьох лідерів, яка відбулася в Парижі.

"Тема проведення такого чергового саміту неодноразово фігурувала. Можливість проведення саміту проговорюється, якихось чітких рішень на цей рахунок зараз немає. Конкретної дати проведення саміту "нормандської четвірки" поки немає, необхідно реалізувати домовленості паризької зустрічі", - повідомив Пєсков.

Раніше повідомляли про загрозу зриву нормандського саміту в квітні. За словами заступника міністра закордонних справ РФ Андрія Руденка, саміт можуть перенести через невиконання вимог "Паризького пакету".

Також РБК-Україна писало, що секретар РНБО України Олексій Данилов заявив, що є сили, які не зацікавлені у проведенні нормандської зустрічі, і вони роблять певного роду провокації. Однією з таких провокацій він назвав наступ бойовиків на Донбасі 18 лютого.

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