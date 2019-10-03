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У Міноборони назвали головну умову розведення військ на Донбасі

Новини » Суспільство    03.10.2019 - 01:10
У Міноборони назвали головну умову розведення військ на Донбасі
Ілюстративне фото (EPA-EFE/ALEXANDER ERMOCHENKO)

Режим тиші на Донбасі має дотримуватися принаймні тиждень, аби почалося розведення військ

У Міністерстві оборони України зазначили, що основною умовою для початку розведення військ на Донбасі є дотримання режиму припинення вогню на ділянці розведення протягом 7 днів. Про це передає прес-служба МОУ.

У відомстві роз'яснили також, як проходитиме процес. Так, розведення відбувається на відстань одного кілометра від лінії розмежування і є дзеркальним, тобто таким яка повинна здійснюватися обома сторонами. Такими ділянками розведення стануть населені пункти Золоте і Петрівське.

"Процес розведення військ буде відбуватися послідовно, у два етапи: перший етап - відвід особового складу з обох сторін, другий - демонтаж інженерних споруд і подальше розмінування територій. Якщо зазначені умови не виконуються, процес розведення військ припиняється", - уточнили в МОУ.

Також у відомстві зазначили, що на сьогодні в Станиці Луганській завершився перший етап розведення. Наразі триває процес демонтажу інженерних споруд.

Нагадаємо, раніше представник ОБСЄ в Тристоронньої контактної групи Мартін Сайдік розповів, що відведення сил і засобів в Золотому і Петрівському на Донбасі відбудеться 7 жовтня.

Проте лише від початку доби 2 жовтня на Донбасі бойовики 15 разів порушили режим припинення вогню.

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