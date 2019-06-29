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Путін та Меркель домовилися продовжити роботу в нормандському форматі

Новини » Політика    29.06.2019 - 11:25
Путін та Меркель домовилися продовжити роботу в нормандському форматі
Фото: Володимир Путін та Ангела Меркель (kremlin.ru)

За словами Путіна, нормандський формат використовуватиметься і надалі

Президент Росії Володимир Путін під час брифінгу по завершенню саміту G20 в Осаці заявив про домовленість з канцлером Німеччини Ангелою Меркель щодо продовження роботи в нормандському форматі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на росЗМІ.

За словами Путіна, питання продовження співпраці щодо вирішення ситуації в Україні в нормандському форматі піднімалося під час сьогоднішньої зустрічі з німецьким канцлером Ангелою Меркель.

"Так ми говорили про це. Домовилися, що будемо цей формат використовувати і надалі", - заявив він.

Російський президент зазначив, що необхідно "використовувати всі інструменти" для врегулювання ситуації на сході України. Він зазначив, що готовий до проведення консультацій з іншими учасниками нормандського формату.

"Необхідно погодити терміни, в якому порядку будемо проводити консультації - вдвох, втрьох, а потім зберемося вчотирьох. Про це повинні домовитися наші помічники та зовнішньополітичні відомства", - додав Путін.

Нагадаємо, раніше президент Франції Еммануель Макрон у розмові з російським президентом Володимиром Путіним на полях саміту G20 в Японії запропонував провести в липні зустріч в нормандському форматі.

РБК-Україна писало, що президент України Володимир Зеленський заявив, що переговори в нормандському форматі по врегулюванню ситуації на Донбасі заплановані на липень.

Відзначимо, в останній раз лідери країн "нормандської четвірки" (Франція, Німеччина, Україна і Росія) проводили зустріч у 2016 році в Берліні.

 

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Новини України Володимир Путіннормандский форматАнгела Меркель
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