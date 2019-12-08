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Пристайко назвав мир, безпеку і розвиток єдиною метою нормандської зустрічі

Новини » Політика     08.12.2019 - 17:14
Пристайко назвав мир, безпеку і розвиток єдиною метою нормандської зустрічі
Фото: Вадим Пристайко (РБК-Україна)

Під час переговорів команда президента повинна пам'ятати про інтереси всіх українців, заявив Пристайко

Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко назвав мир, безпеку і розвиток в єдиній, демократичній країні єдиною метою президента Володимира Зеленського на саміті в нормандському форматі. Про це він написав у себе на сторінці в Twitter.

Завтра під час переговорів команда президента повинна пам'ятати про інтереси всіх українців, заявив Пристайко.

"Завтра, під час переговорів, ми в першу чергу повинні пам'ятати про інтереси всіх українців, розділених по лінії зіткнення російською агресією і пропагандою. Світ, безпеку і розвиток в єдиній, демократичній країні - єдина мета президента і всієї переговорної команди", - заявив міністр.

Нагадаємо, у понеділок, 9 грудня, в Парижі відбудеться зустріч в нормандському форматі щодо врегулювання ситуації на Донбасі. Лідери України, Німеччини, Франції та Росії вперше за останні три роки зберуться за столом переговорів з метою зрушити з місця виконання мінських домовленостей.

Крім того, під час нормандського саміту 9 грудня не виключена двостороння зустріч Володимира Зеленського та Володимира Путіна. У процесі підготовки "нормандського формату" обговорювалася висока ймовірність переговорів двох президентів тет-а-тет на полях саміту. 29 листопада в Кремлі підтвердили можливість такої зустрічі. У п'ятницю, 6 грудня, український президент також підтвердив зустріч з Путіним.

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