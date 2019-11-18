Пристайко допустив електронне голосування для переселенців на виборах на Донбасі

Для тимчасово переміщених осіб можливо застосувати електронне або дистанційне голосування на виборах на Донбасі. Про це розповів міністр закордонних справ України Вадим Пристайко в інтерв'ю РБК-Україна.

Пристайко вважає, "чим довше ми будемо обговорювати в теорії, а не шукати шляхи, як порахувати людей, які там залишилися, або як забезпечити голосування переміщених осіб та інші питання, тим довше виборів не буде".

"Я хочу, щоб професіонали зібралися і сказали: ця ситуація не є звичайною і прописаною в процедурах, але, розуміючи специфіку, ми вже почали напрацьовувати і ось є такі пропозиції. Ми як МЗС працюємо над цим, але ми не професіонали в проведенні виборів", - зазначив він.

Пристайко заявив, що питанням проведення виборів на Донбасі повинен займатися ЦВК.

"У нас є Центрвиборчком. І ці люди замість того, щоб в десятий раз розповідати нам, чому це неможливо, повинні сказати: ми сіли, поговорили, ось це можна зробити, це складніше, це - не можна. Щоб, врешті-решт, ми вийшли на чесні і прозорі вибори, максимально можливі в цій ситуації. Далі ОБСЄ говорить: вибори відповідають або не відповідають очікуванням людей, які проголосували", - розповів він.

Міністр допустив, що для участі переміщених осіб у виборах в ОРДЛО можна застосувати електронне або дистанційне голосування.



"Хотілося б, щоб участь у них брали всі, в тому числі переміщені особи. Можливо, для них потрібно застосувати електронне або дистанційне голосування. Як взяти, чисто логістично, два мільйони людей і повернути їх? Куди повернути, якщо їх будинки зруйновані? Вони точно хочуть повертатися? А ті, хто виїхав у Росію, Білорусь або на заробітки в Європу, ми їх по одному будемо назад повертати? Найпростіше прикритися інструкціями і порядками і говорити, що все це неможливо і чекати, поки воно само собою якось вирішиться", - додав він

Нагадаємо, представник уряду в парламенті Ірина Верещук заявляла, що вибори на окупованому Донбасі навряд чи пройдуть у найближчі два-три роки.

Також раніше радник секретаря Ради національної безпеки і оборони Сергій Сивохо заявив, що українська сторона проводить заміри електоральних настроїв на окупованих територіях Донбасу. У той же час він не став коментувати, як вдалося опитати жителів окупованих районів.