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Італія на саміті G7 підтримає продовження санкцій проти РФ

НовиниПолітика    05.06.2018 - 19:05
фото: G7 (army.mil)
фото: G7 (army.mil)

Саміт лідерів G7 відбудеться в Канаді

Італія на саміті країн G7 ("Великої сімки") підтримає продовження санкцій щодо Росії. Про це в Twitter повідомив кореспондент "Радіо Свобода" у Брюсселі Рікард Йозвяк.

Згідно слів високопосадовця Європейського союзу, Італія підтримуватиме продовження санкцій щодо Росії, заявив Йозвяк.

Зазначимо, що саміт лідерів G7 відбудеться 8-9 червня в канадському місті Мальбе (регіон Шарлевуа, провінція Квебек).

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що країни G7 виступили за продовження санкцій проти Російської Федерації. Про підтримку санкцій міністрами закордонних справ "Великої сімки" повідомили в МЗС Канади.

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Теги публікації: Італія, G7  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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