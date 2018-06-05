Італія на саміті G7 підтримає продовження санкцій проти РФ

Саміт лідерів G7 відбудеться в Канаді
Італія на саміті країн G7 ("Великої сімки") підтримає продовження санкцій щодо Росії. Про це в Twitter повідомив кореспондент "Радіо Свобода" у Брюсселі Рікард Йозвяк.
Згідно слів високопосадовця Європейського союзу, Італія підтримуватиме продовження санкцій щодо Росії, заявив Йозвяк.
Зазначимо, що саміт лідерів G7 відбудеться 8-9 червня в канадському місті Мальбе (регіон Шарлевуа, провінція Квебек).
"Possible to arrive at a common conclusions when it comes to #Russia sanctions at #G7 in #Charlevoix" according to senior eu official. Seems like #Italy will support prolongation of eu sanctions at the end of June. #Ukraine— Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) June 5, 2018
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що країни G7 виступили за продовження санкцій проти Російської Федерації. Про підтримку санкцій міністрами закордонних справ "Великої сімки" повідомили в МЗС Канади.