"Притулився до стінки": адвокат Протасевича пояснила синець на його лобі

Адвокат білоруського опозиційного журналіста Романа Протасевича Інеса Оленська розповіла про особисту зустріч з підзахисним. За її словами, він пояснив синець на лобі тим, що довго стояв і від втоми притулився лобом до стінки.

Про це адвокат розповіла в інтерв'ю "МК".

"На лобі є невеликий синець. За словами Романа, він сам собі його поставив: довго стояв, втомився і притулився лобом до стіни. Інших пошкоджень я не помітила", - сказала Оленська. Адвокат повідомила, що Протасевич під час зустрічі заперечував побиття, а також "дивувався, що в СІЗО всіх заарештованих називають на прізвище, а до нього звертаються на ім'я-по батькові".