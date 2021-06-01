"Притулився до стінки": адвокат Протасевича пояснила синець на його лобі

Адвокат білоруського опозиційного журналіста Романа Протасевича Інеса Оленська розповіла про особисту зустріч з підзахисним. За її словами, він пояснив синець на лобі тим, що довго стояв і від втоми притулився лобом до стінки.
Про це адвокат розповіла в інтерв'ю "МК".
"На лобі є невеликий синець. За словами Романа, він сам собі його поставив: довго стояв, втомився і притулився лобом до стіни. Інших пошкоджень я не помітила", - сказала Оленська.
Адвокат повідомила, що Протасевич під час зустрічі заперечував побиття, а також "дивувався, що в СІЗО всіх заарештованих називають на прізвище, а до нього звертаються на ім'я-по батькові".
23 травня білоруський режим примусово посадив рейс Ryanair з Греції в Литву, яким летіли білоруський опозиційний журналіст Роман Протасевич і його дівчина Софія Сапега. Після посадки літака білоруські силовики затримали Протасевича і його супутницю.
Кілька днів назад Романа Протасевича перевели в СІЗО КДБ в Мінську. Там також знаходиться його дівчина, росіянка Софія Сапега, затримана разом з ним 23 травня після примусової посадки літака Ryanair.
Канада, Франція, Німеччина, Італія, Японія, Британія і США, які входять до G7, а також глава європейської дипломатії Жозеп Боррель відреагували на затримання засновника Telegram-каналу Nexta Романа Протасевича в Білорусі, пригрозивши режиму Олександра Лукашенка новими санкціями.