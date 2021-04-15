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Прийшов час дати Україні ПДЧ в НАТО і план вступу в ЄС, - Зеленський

Автор: РБК-Україна

Президент України Володимир Зеленський заявив, що вже настав час надати Україні план дій щодо членства у НАТО (ПДЧ). Він також вважає, що Україні вже варто надати план вступу в Євросоюз.

Про це Зеленський написав у Twitter.

"Пора конкретних пропозицій для України і Грузії на отримання ПДЧ в НАТО і плану вступу в ЄС. Консолідація зусиль і солідарність сьогодні надважливі. В Україні та Грузії історичне розуміння і взаємна підтримка в питанні світу", - заявив він.

Нагадаємо, раніше Зеленський висловлював думку, що вступ України в НАТО є єдиним шляхом до закінчення війни.

Крім того, в українському уряді сподіваються, що підготовка до надання ПДЧ для України почнеться після саміту НАТО в цьому році.

Додамо, що міністр оборони Андрій Таран заявив, що сподівається на надання ПДЧ в НАТО в 2021 році.

А президент Володимир Зеленський заявляв, що у відносинах з альянсом це першочергова мета для України.

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Новини України Володимир ЗеленськийНАТОвступление в ЕС
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