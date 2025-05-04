Ботсад им. Гришко под угрозой? Руководство ответило, действительно ли зеленую зону застроят

Зимой этого года украинцев возмутила информация о том, что часть Национального ботанического сада имени Н.Н. Гришко НАН Украины якобы планируют отдать под жилую застройку. Однако потом разговоры об этом стихли.

РБК-Украина расспросило в интервью заместителя директора Национального ботанического сада имени Н.Н. Гришко НАН Украины, кандидата биологических наук Николая Шумика о том, действительно ли участок Ботсада отдадут под застройку и почему вообще возник этот скандал.

Природа против застройки: почему разгорелся скандал вокруг Ботсада

В январе СМИ облетела новость, что на одном из участков Ботсада построят ЖК. Это, вроде бы как, уже было согласовано документально.

По словам Шумика, в 2019-м году руководство Ботсада разработали проект организации территории, где прописали стратегические и тактические задачи. И одной из них была реконструкция хозяйственного двора, поскольку нужно было обновить все сети: водоснабжение, теплообеспечение и электрообеспечение.

"Финансирования хватает только на зарплату. Хозяйственный двор, коммуникации и общежитие, где живут неместные работники, не обновлялись со времен возведения после Второй мировой. Академия наук нам порекомендовала заключить соглашение с инвестором о намерениях реконструкции. Там и общежитие было прописано. Но в СМИ это подали, как жилую застройку", - объяснил заместитель директора Ботсада.

Он также отметил, что это соглашение закончилось в 2023-м году, инвестор ничего так и не сделал. Только когда в 24-м году был аудит той фирмы, всплыли эти материалы.

Так застроят ли Ботсад

Николай Шумик отметил, что ни один участок Ботсада не пойдет под застройку. Вместе с этим вопрос реконструкции некоторых административных зданий остался открытым.

"Я в должности заместителя директора с 2001 года, знаю много проблем Ботсада. И, поверьте, все эти 130 гектаров мы бережем и дорожим каждым миллиметром, и точно не отдадим их под застройку", - добавил эксперт.

Он также отметил, что сейчас в ремонте нуждается старый лабораторный корпус, но на это нет финансирования.

"Мы хотели там сделать банк семян. Это мировой тренд - хранить природный генетический материал в хранилищах на случай какой-то катастрофы. Я видел такой банк в Южной Корее, и это впечатляет. Надеюсь и у нас когда-то будет свой, но пока денег на это не нашлось", - рассказал Шумик.

Лабораторный корпус, в котором после реконструкции хотят создать банк семян (фото: РБК-Украина/Виталий Носач)