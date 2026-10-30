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"Обречены на добрососедство": в МИД назвали курс Украины в отношениях с Польшей

19:51 30.10.2026 Пт
2 мин
aimg Валерий Ульяненко aimg Роман Кот
"Обречены на добрососедство": в МИД назвали курс Украины в отношениях с Польшей Фото: Георгий Тихий, спикер МИД Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
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Украина с Польшей работают над нормализацией отношений и на этом пути достигнут прогресс по сравнению с тем, что было летом.

Об этом заявил спикер МИД Георгий Тихий в ответ на вопросы журналиста РБК-Украина во время брифинга.

"В ноябре можно ожидать новой динамики и большего количества украино-польских контактов, большего количества украино-польских мероприятий, большего количества украино-польских визитов", - рассказал он.

По словам Тихого, Украина готовит все это, потому что хочет, чтобы ноябрь вышел месяцем нормализации отношений с Польшей.

Спикер МИД добавил, что курс Украины - на нормализацию отношений и то, что можно назвать "прагматическое добрососедство". Он подчеркнул, что пора перейти "от формата благотворительности, просто любви безусловной друг к другу, к формату прагматики".

"Мы нужны друг другу. Министр Сибига часто говорит такую фразу - "обречены на добрососедство". Мне кажется, что это очень о нас с нашими соседними странами - "обречены на добрососедство". Я считаю, именно такого подхода следует придерживаться", - отметил Тихий.

Напомним, в Польше 30-летний мужчина с ножом напал на двух украинцев в автобусе - причиной агрессии стала их национальность. Правоохранители уже задержали нападающего.

Отметим, ранее посол Украины в Польше Василий Бондарь сообщал, что за последние три года количество нападений на украинцев в стране увеличилось на 30%.

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