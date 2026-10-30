ua en ru
Пт, 30 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Спорт Wave Styler Спецпроєкти
Олешки Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Wave Інсайдер Стиль Велнес Культура Подорожі Смак Зірки
Styler Люди Тренди Корисне Смачно Гороскопи
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Політика

"Приречені на добросусідство": в МЗС назвали курс України у відносинах з Польщею

19:51 30.10.2026 Пт
2 хв
aimg Валерій Ульяненко aimg Роман Кот
"Приречені на добросусідство": в МЗС назвали курс України у відносинах з Польщею Фото: Георгій Тихий, речник МЗС України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Додати як бажане джерело в Google

Україна з Польщею працюють над нормалізацією відносин і на цьому шляху досягнутий прогрес порівняно з тим, що було влітку.

Про це заявив речник МЗС Георгій Тихий у відповідь на питання журналіста РБК-Україна під час брифінгу.

"В листопаді можна очікувати нової динаміки і більшої кількості українсько-польських контактів, більшої кількості українсько-польських заходів, більшої кількості українсько-польських візитів", - розповів він.

За словами Тихого, Україна готує все це, тому що хоче, щоб листопад вийшов місяцем нормалізації відносин з Польщею.

Речник МЗС додав, що курс України - на нормалізацію відносин і те, що можна назвати "прагматичне добросусідство". Він підкреслив, що час перейти "від формату благодійності, просто любові безумовної один до одного, до формату прагматики".

"Ми потрібні одне одному. Міністр Сибіга часто каже таку фразу - "приречені на добросусідство". Мені здається, що це дуже про нас з нашими сусідніми країнами - "приречені на добросусідство". Я вважаю, саме такого підходу варто дотримуватися", - зазначив Тихий.

Нагадаємо, у Польщі 30-річний чоловік із ножем напав на двох українців в автобусі - причиною агресії стала їхня національність. Правоохоронці вже затримали нападника.

Зазначимо, раніше посол України в Польщі Василь Бондар повідомляв, що за останні три роки кількість нападів на українців у країні збільшилася на 30%.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
МЗС України Україна Польща
Новини
Хліб до кінця року може подорожчати: що впливає на ціни в магазинах
Хліб до кінця року може подорожчати: що впливає на ціни в магазинах
Аналітика
Чи вибори в Ізраїлі вплинуть на початок нової війни з Іраном: бліц із зампосла Мілою Цур
Мілан Лєлічкерівник рубрик Політика та Світ Чи вибори в Ізраїлі вплинуть на початок нової війни з Іраном: бліц із зампосла Мілою Цур