Звезда сборной Украины лег под нож и завершил сезон

Украинский полузащитник итальянской "Дженоа" Руслан Малиновский больше не сыграет в текущем сезоне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Il Secolo XIX .

Футболист перенес плановую хирургическую операцию по удалению металлических пластин с правой ноги, установленных после травмы, полученной в сентябре в матче против "Венеции".

Процедура носила профилактический характер, и теперь 32-летний игрок сосредоточится на реабилитации. Ожидается, что Малиновский полностью восстановится к старту подготовки команды к новому сезону.

Малиновский в сезоне-2024/25

21 сентября 2024 года в матче 5-го тура Серии А против "Венеции" отечественный футболист получил жуткую травму, из-за которой пропустил почти весь сезон. Медики обнаружили у него вывих голеностопного сустава и перелом малоберцовой кости.

Уже на следующий день футболист был прооперирован. Тогда же врачи назвали ориентировочные сроки его восстановления - от трех месяцев. Лишь в январе текущего года украинец возобновил тренировки с мячом.

В марте украинец провел первый матч за полгода, выйдя на замену на 75-й минуте игры против "Кальяри". После восстановления от травмы игрок сборной Украины сыграл четыре матча, в которых отметился двумя ассистами в поединке против "Лечче" (2:1). Затем получил очередное повреждение, из-за которого пропустил четыре поединка клуба в чемпионате Италии.

Всего в сезоне 2024/25 Малиновский провел 10 матчей за "Дженоа" во всех турнирах и отдал три голевые передачи.

В рядах сборной Украины сыграл на старте Лиги наций-2024/25 10 минут против Албании и 12 - против Чехии.

В текущем розыгрыше Серии A "Дженоа" после 35 туров занимает 13-е место с 39 очками.