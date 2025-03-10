С прекращением войны в Украине на суше есть проблема: политолог указал, в чем загвоздка

"С прекращением войны на суше есть проблема. Она очень непростая. Нет стабильной линии фронта. Если договариваться о прекращении войны на суше, нужно определить линию столкновения. А как? Какая она?" - обратил внимание Фесенко.

Он напомнил, что линия фронта проходит через Харьковскую область, Донбасс, а также южные области, и там везде она нестабильна. Продолжаются бои под Покровском, Часовым Яром и Торецком.

"Линия фронта нестабильна, ее нужно зафиксировать, ее следует согласовать обеим сторонам. и это само по себе будет не просто в нынешних условиях", - добавил политолог.

По его словам, даже при заключении "Минских соглашений" был спор из-за линии фронта. И сейчас тоже возникла проблема. Поэтому такой вопрос необходимо решить при помощи отдельных переговоров, которые будут сложными.

Поэтому прекращение огня может быть поэтапным - сначала воздух, море и прекращение ударов по энергетической инфраструктуре, а потом уже суша.

"Без прекращения огня на суше не будет прекращения войны. Это первый шаг. Я считаю, надо это обсуждать", - отметил он.

По мнению Фесенко, Украина должна показать готовность к прекращению огня и предложить начать прямые переговоры с Россией при посредничестве США.