UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новини спорту
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп

З припиненням війни в Україні на суші є проблема: політолог вказав, в чому загвоздка

Ілюстративне фото: Україна та Росія поки що не можуть домовитися про припинення вогню на суші (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський, Дмитро Олійник

З припиненням вогню між Україною і Росією на суші можуть виникнути проблеми. Причина в тому, що немає стабільної лінії фронту.

Про це в коментарі YouTube-каналу РБК-Україна заявив політолог Володимир Фесенко.

"З припиненням війни на суші є проблема. Вона дуже непроста. Немає стабільної лінії фронту. Якщо домовлятися про припинення війни на суші, потрібно визначити лінію зіткнення. А як? Яка вона?" - звернув увагу Фесенко.

Він нагадав, що лінія фронту проходить через Харківську область, Донбас, а також південні області, і там скрізь вона нестабільна. Тривають бої під Покровськом, Часовим Яром і Торецьком.

"Лінія фронту нестабільна, її потрібно зафіксувати, її слід узгодити обом сторонам, і це саме по собі буде не просто в нинішніх умовах", - додав політолог.

За його словами, навіть під час укладення "Мінських угод" була суперечка через лінію фронту. І зараз теж виникла проблема. Тому таке питання необхідно вирішити за допомогою окремих переговорів, які будуть складними.

Тому припинення вогню може бути поетапним - спочатку повітря, море і припинення ударів по енергетичній інфраструктурі, а потім уже суша.

"Без припинення вогню на суші не буде припинення війни. Це перший крок. Я вважаю, треба це обговорювати", - зазначив він.

На думку Фесенка, Україна має показати готовність до припинення вогню і запропонувати почати прямі переговори з Росією за посередництва США.

Припинення вогню

Нагадаємо, раніше Bloomberg писало, що президент США Дональд Трамп хоче домогтися, щоб Україна погодилася на швидке припинення вогню з Росією. Така згода є умовою для підписання угоди про корисні копалини.

Водночас президент України Володимир Зеленський пропонував встановити припинення вогню на морі та в повітрі. За його словами, такими можуть бути перші етапи завершення війни.

Таку ідею українські та американські чиновники можуть обговорити на зустрічі в Саудівській Аравії вже завтра, 11 березня.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяСполучені Штати АмерикиМирні переговориПеремир'я на ДонбасіРежим припинення вогнюВійна в Україні