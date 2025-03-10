З припиненням війни в Україні на суші є проблема: політолог вказав, в чому загвоздка

З припиненням вогню між Україною і Росією на суші можуть виникнути проблеми. Причина в тому, що немає стабільної лінії фронту.
Про це в коментарі YouTube-каналу РБК-Україна заявив політолог Володимир Фесенко.
"З припиненням війни на суші є проблема. Вона дуже непроста. Немає стабільної лінії фронту. Якщо домовлятися про припинення війни на суші, потрібно визначити лінію зіткнення. А як? Яка вона?" - звернув увагу Фесенко.
Він нагадав, що лінія фронту проходить через Харківську область, Донбас, а також південні області, і там скрізь вона нестабільна. Тривають бої під Покровськом, Часовим Яром і Торецьком.
"Лінія фронту нестабільна, її потрібно зафіксувати, її слід узгодити обом сторонам, і це саме по собі буде не просто в нинішніх умовах", - додав політолог.
За його словами, навіть під час укладення "Мінських угод" була суперечка через лінію фронту. І зараз теж виникла проблема. Тому таке питання необхідно вирішити за допомогою окремих переговорів, які будуть складними.
Тому припинення вогню може бути поетапним - спочатку повітря, море і припинення ударів по енергетичній інфраструктурі, а потім уже суша.
"Без припинення вогню на суші не буде припинення війни. Це перший крок. Я вважаю, треба це обговорювати", - зазначив він.
На думку Фесенка, Україна має показати готовність до припинення вогню і запропонувати почати прямі переговори з Росією за посередництва США.
Нагадаємо, раніше Bloomberg писало, що президент США Дональд Трамп хоче домогтися, щоб Україна погодилася на швидке припинення вогню з Росією. Така згода є умовою для підписання угоди про корисні копалини.
Водночас президент України Володимир Зеленський пропонував встановити припинення вогню на морі та в повітрі. За його словами, такими можуть бути перші етапи завершення війни.
Таку ідею українські та американські чиновники можуть обговорити на зустрічі в Саудівській Аравії вже завтра, 11 березня.
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