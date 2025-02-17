Прекращение огня в Украине не будет означать отмену военного положения, - Вениславский

Договоренности о прекращении огня в Украине не будут означать отмену военного положения. Это возможно тогда, когда исчезнут угрозы, предусмотренные законом о правовом режиме военного положения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление депутата Верховной рады от правящей фракции "Слуга народа" Федора Вениславского в эфире "Радио свобода".

По его словам, сам факт временного прекращения огня точно не устраняет те угрозы, которые послужили в введении правового режима военного положения.

"Это же не означает, что Россия отвела свои войска с временно оккупированных территорий или свои средства поражения, которые могут наносить удары по Украине. Учитывая психическое состояние Путина, я думаю, мы можем ожидать любого развития событий. Поэтому без гарантий того, что это приведет к долговременному миру, я не думаю, что военное положение может быть отменено", - заявил Вениславский.

По его словам, сроки возможной отмены военного положения зависят от ряда обстоятельств, в частности отвода российских войск, гарантий безопасности и результатов международных переговоров.

"Однако сроки я сейчас прогнозировать не могу в принципе. Это зависит от целого ряда обстоятельств: от переговоров, от того, на каких условиях сойдутся стороны. Я имею в виду Украину и РФ при участии Европы и Соединенных Штатов Америки, ведь без этого, как сегодня заявил президент, никакие договоренности украинская власть не признает", - сказал он.

Прекращение огня

Стоит напомнить, что по данным Financial Times, Трамп и Путин хотят достичь прекращения огня в Украине до Пасхи или 9 мая. Но официально об этих сроках еще никто не говорил.