Прекращение огня в Украине невозможно без гарантий США и Европы, - Мерц

В письме канцлер отметил, что дипломатическая работа сейчас ведется в сложных условиях.

Во-первых, Россия демонстрирует ограниченную готовность к переговорам. А во-вторых, президент Украины Владимир Зеленский борется за единство украинского общества. При этом трансатлантическое сотрудничество претерпело серьезные изменения.

В этой ситуации, по словам Мерца, Берлин придерживается четкого курса: поддерживать такие шаги к миру, которые действительно обеспечат сохранение суверенитета Украины и долгосрочную безопасность региона.

"В этой ситуации мы придерживаемся четкого курса: мы хотим прекращения огня, которое сохранит суверенитет Украины", - написал канцлер.

Он добавил, что в отличие от Минских договоренностей, нынешнее прекращение огня должно быть подкреплено гарантиями безопасности со стороны США и Европы.

"Мы хотим формировать этот мир, как европейцы. Это возможно только в условиях сильной и единой Европы, за которую мы боремся со всей решимостью", - подчеркнул Мерц.

По его словам, в новогодний период он активно работал с Украиной, европейскими партнерами и правительством США над возможными шагами для прекращения огня.

Канцлер также напомнил, что решение Европейского совета от 19 декабря создали финансовые предпосылки для длительной поддержки Украины в ее оборонительной борьбе против России.

"Россия не должна иметь никаких сомнений в нашей решимости", - отметил Мерц.

Дополнительно сообщается, что Украина вместе с партнерами из Коалиции желающих во время встречи в Париже 6 января по приглашению президента Франции Эммануэля Макрона финализирует документ по гарантиям безопасности. Этот документ станет основой для дальнейших переговоров с президентом США Дональдом Трампом, во встрече также принимает участие канцлер ФРГ Фридрих Мерц.