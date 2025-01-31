Шансы на скорое окончание активных боевых действий не превышают 15%, - отчет НБУ
Скорое окончание активных боевых действий в Украине маловероятно и оценивается менее чем в 15%. Но существуют высокие риски эскалации боевых действий, дальнейшего разрушения производственных мощностей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Инфляционный отчет" Национального банка Украины (январь 2025 года).
"В то же время есть вероятность того, что усилия международного сообщества, направленные на достижение договоренностей относительно справедливого и длительного мира для Украины реализуются в близкой перспективе", - добавили в НБУ.
НБУ не дает прогнозов относительно продолжительности войны, но оценивает риски для экономики.
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Центробанк оценивает как низкую вероятность быстрой реализации масштабного плана восстановления Украины (менее 15%). Такая же вероятность быстрого восстановления поврежденной инфраструктуры и ускорения евроинтеграционных процессов.
Зато как высокая (25-50%) оценивается вероятность таких процессов:
- Усиление геополитической поляризации стран и, соответственно, фрагментации мировой торговли,
- Эскалация боевых действий, дальнейшие разрушения производственных мощностей,
- Больший дефицит э/э из-за дальнейших повреждений энергетической инфраструктуры,
- Возникновение дополнительных бюджетных потребностей.
"НБУ предполагает постепенную нормализацию условий функционирования экономики на прогнозном горизонте, однако ключевым риском прогноза остается ход полномасштабной войны", - говорится в Инфляционном отчете.
Как отмечается в документе, интенсивность и масштаб войны и связанные с этим потери экономического потенциала ограничивают возможности быстрого восстановления экономики и одновременно усложняют задачу по приближению инфляции к цели.
С продолжительностью и характером войны связан основной риск прогноза относительно возможности возвращения экономики к нормальным условиям функционирования на прогнозном горизонте. Военные риски для Украины сохраняются на фоне геополитической напряженности в мире, добавили в НБУ.
Напомним, в декабре 2025 года МВФ обновил базовый сценарий, согласно которому война России против Украины закончится в конце 2025 года. Этот сценарий предусматривает замедление роста экономики Украины в 2025 году до 2,5-3,5% и ускорение роста до 5,3% в 2026 году.